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تقارير ومتابعات

فى اليوم العالمى لالتهاب الكبد.. "100 مليون صحة" تقهر المرض

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:15 م
جريدة الدستور
آية سالم
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يحل الـ28 من يوليو، يوما عالميا لمرض التهاب الكبد، بهدف التعريف بالمرض ومخاطره وطرق الوقاية منه، فهو عبارة عن ارتشاح الكبد بواسطة خلايا التهابية من الجهاز المنايا وتلف الأنسجة.

قامت "الدستور" بمعايشة عدد من مصابي التهاب الكبد، الذين تم شفائهم بعد مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض الغير سارية" 100 مليون صحة".

قبل عام، كانت هناك مواقف اعتاد الناس مشاهدتها في المستشفيات لمرضى التهاب الكبد، ينتظرون دورهم في الكشف للاطمئنان على حالتهم أو استكمال باقي جلسات العلاج، إلا أن المشهد كاد يختفي تمامًا.

سنوات عديدة قضاها عبد الجليل محمد، بين العلاج والتحاليل والإشاعات، بسبب معاناته بفيروس التهاب الكبد، إلا أنه منذ شهور قليلة، شُفي تمامًا من المرض بعد أن شارك بمبادرة 100 مليون صحة، واستمر في العلاج حتى تبين من التحاليل أن لا أثر للفيروس في جسده.


وأكدت عائشة منصور، 54 عامًا، أنها حصلت على علاج فيروس سي من مبادرة 100 مليون صحة، وتبين في التحاليل النهائية شفائها من المرض، وبعدها توجهت لأخذ المصل الوقائي ضده.

تابعت، أن شفائها كان حصيلة لعدد من الممارسات التي قامت بها خلال رحلة علاجها والتي كان العلاج جزء منها، ولكنها حافظت على نظام غذائي صحي، علاوة على مواعيد الدواء مما ساعد في النهائية للوصل للشفاء.

كانت عالية محمود، تخفي مرضها عن أسرتها، حتى عند مشاركتها في مبادرة 100 مليون صحة، لم تخبر أحدا، واستمرت في تناول العلاج عدة شهور، حتى تأكدت من شفائها، لتخبر أسرتها.
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