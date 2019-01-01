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رياضة

محرز يعود للأضواء بالرد على "تويتة" برلماني فرنسي

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:14 م
جريدة الدستور
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عاد الدولي الجزائري رياض محرز، للحديث مجددا، عن التغريدة التي نشرها عبر حسابه "تويتر"، للرد على أحد البرلمانيين الفرنسيين.

وتمنى البرلماني الفرنسي فوز المنتخب النيجيري على حساب الجزائر، في الدور النصف النهائي، حتى لا يرفع العلم الجزائري، في أنحاء فرنسا، خاصة باريس.

غير أن رياض محرز، رد عليه مباشرة بعد الهدف التاريخي الذي سجله أمام نيجيريا، بإهدائه الهدف الذي سيجعله يشاهد الآلاف من الأعلام الجزائرية في فرنسا.

وفي تصريح له لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قال: "كان من الواجب أن أرد عليه، أنا لا أتابع السياسة، ولا أريد إحداث الفتنة، كنت أعلم أنها ستصنع الحدث".

ومن جانبًا آخر اعتذر رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري، عن عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مراسم نهائي كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.
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