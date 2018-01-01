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اقتصاد

12.7 مليار دولار صادرات مصر خلال 6 أشهر

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء أبو العزم
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كشفت بيانات حديثة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات مصر غير البترولية سجلت 12.7 مليار دولار بالفترة من يناير إلى يونيو 2019، فيما بلغت صادرات مصر فى شهر يونيو فقط 1.9 مليار دولار.

وأفادت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في بيان أن صادرات مصر غير البترولية سجلت 10.816 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019.

وعلى جانب آخر، ارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهر يونيو 2019 بنسبة 5% لتبلغ 1.905مليار دولار مقارنة بنحو 1.810 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى ارتفاع في قيمة الصادرات لـ 4 مجالس تصديرية، حيث جاء في المقدمة "المجلس التصديري للحاصلات الزراعية" ليسجل قيمة قدرها 229 مليون دولار في يونيو 2019 مقارنة بنحو 145 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، تلاه “المجلس التصديري للصناعات الغذائية بقيمة 205 ملايين دولار مقارنة بنحو 183 مليون دولار فى يونيو 2018.

وارتفعت صادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة لتبلغ 122 مليون دولار مقابل 110 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، و“المجلس التصديري للسلع الهندسية والالكترونية لنحو 186 مليون دولار خلال يونيو 2019 مقابل 182 مليون دولار فى يونيو 2018.

وحول أهم المجموعات الدولية لصادرات مصر غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي، لفت التقرير إلى أنه جاء في المقدمة المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة قدرها 636 مليون دولار، يليها مجموعة دول جامعة الدول العربية بقيمة 614 مليون دولار، ثم باقي دول العالم بقيمة 319 مليون دولار، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 230 مليون دولار، ثم مجموعة دول إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 106 ملايين دولار.
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