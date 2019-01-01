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عالم

مسئول ألماني: حزب البديل يسير على طريق راديكالي

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:11 م
جريدة الدستور
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صرح رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا بأنه يرى أن حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض يسير على طريق راديكالي.

وقال ماركوس زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إنني على قناعة تامة بأن حزب البديل في طريقه نحو أن يصير حزبا قوميا ديمقراطيا جديدا "إن بي دي" جديد".

يشار إلى أن الحزب القومي الديمقراطي (إن بي دي) هو حزب يميني متطرف يطلق عليه أيضا اسم (الحزب النازي الجديد).

وأضاف زودر أنه يعتبر رئيس حزب البديل بولاية تورينجن الألمانية بورن هوكه "أكثر راديكالية من بعض الرؤساء السابقين للحزب القومي الديمقراطي".

وأكد رئيس حكومة ولاية بافاريا، أنه يتعين على من يختار حزب البديل من أجل ألمانيا معرفة أن "حزب البديل يعني في النهاية بلدا آخر ونظاما سياسيا آخر. هنا يجب أن يسأل كل شخص نفسه، إذا ما كان يريد التورط مع هؤلاء الأشخاص".

تجدر الإشارة إلى أن الحزب البافاري يشكل مع الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ما يسمى بالاتحاد المسيحي الذي يكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي سياق متصل دعا زودر لتجديد التعامل مع الولايات الاتحادية الشرقية، وقال: "إننا بحاجة لخطة مارشال للمناطق الضعيفة هيكليا. إننا بحاجة لمناطق اقتصادية خاصة. إن ذلك أمر شائع في جميع أنحاء العالم، ولكننا لا نجرؤ عليه".

يشار إلى أن رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر وجه انتقادا شديدا أيضا لحزب البديل، وقال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "من يختار حزب البديل في شرقي ألمانيا انتقاما ممن هم في برلين، يضر نفسه في النهاية".

وتابع ليندنر قائلا: "يتجنب مستثمرون وسائحون الولايات التي يتمتع فيها حزب البديل بالقوة. ولا يهاجم حزب البديل سوى أقليات مثل مهاجرين. وبعد ذلك سوف يهاجم جميع من يحيدون عن نمط الحياة الذي يراه صائبا".
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