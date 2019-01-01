الأحد 28 يوليه 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

لاعب طائرة الأهلى: الفريق لديه مهمة صعبة فى الموسم الجديد

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:09 م
عبداللطيف عثمان،
عبداللطيف عثمان، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأه
أ ش أ
طباعة
ads
قال عبداللطيف عثمان، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إن الفريق لديه مهمة صعبة في الموسم الجديد، وهي الحفاظ على معدلات الفوز وحصد البطولات والاستمرار في تحطيم الأرقام القياسية.

وأوضح اللاعب، في تصريحات اليوم الأحد، أن فترة الإعداد الحالية تواجه بعض الصعوبات؛ من بينها غياب عدد كبير من اللاعبين المنضمين إلى صفوف المنتخب الوطني، بالإضافة إلى وجود عدد من الإصابات التي تحتاج إلى وقت للتعافي، وهو ما يؤثر على استعدادات الفريق للموسم الجديد الذي يرغب الجميع في أن تستمر خلاله مسيرة البطولات والأرقام القياسية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشار عثمان إلى أن الجهاز الفني واللاعبين قادران على تخطي المعوقات والظروف الصعبة، كما هو المعتاد داخل النادي الأهلي، وأن هناك إصرارا كبيرا على الفوز برباعية الدوري والكأس وبطولة إفريقيا وبطولة السوبر من أجل تحقيق أهداف مجلس الإدارة والوفاء بتطلعات الجماهير.

وألمح إلى أن محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، يعمل على رفع معدلات اللياقة البدنية بشكل مستمر، إلى جانب النواحي الخططية، في الوقت الذي يولي فيه اهتماما كبيرا بالجاهزية الذهنية والعامل النفسي من أجل خلق دوافع جديدة للمنافسة على البطولات.

وشدد عثمان على دوافع اللاعبين القوية في الفوز بكل البطولات، مشيرا إلى أن ارتداء قميص الأهلي يدفع اللاعبين إلى بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز بالألقاب، واستمرار النادي في المكانة التي يستحقها وهي التواجد على القمة دائمًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

رفع 12 فئة جديدة من البطاقات التموينية

منذ حوالي 19 ساعة

أول إجراء من النني عقب العثور على جثة داخل فيلته

منذ أقل من ساعتين

الأهلى يحصل على توقيع محمود متولى

منذ نصف ساعة

بالأرقام.. الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

الداخلية تواصل فرض سيطرتها على بحيرة المنزلة

التعليم العالي: 98.4% للطب البشري و97.8% للصيدلة و98.29% للأسنان

إحالة مدير بـ"المعارض والمؤتمرات" للمحاكمة لإهداره المال العام

رياض محرز يؤكد انفراد "90 دقيقة" حول حقيقة تجاهله رئيس الوزراء المصري

ستوديو

بالصور.. ساوند تراك تشعل أجواء المسرح الروماني بالإسكندرية

٥ أغسطس.. افتتاح العرض المسرحى" كفر أبو حته" بجمصة

أستاذ كبد بـ"طب القاهرة": مصر صارت رائدة في مكافحة فيروس سي

شاهد.. الجراد يغزو مدينة لاس فيجاس الأمريكية

ads

رياضة

كلوب أفضل مدرب وماروزسان أفضل لاعبة في استفتاء "كيكر"

ماجواير يغير موقف اليونايتد من صفقته

بيل يعيد الأمل لـ "ريال مدريد" في ضم بوجبا

ساري يطمع في ضم لاعب وسط جديد

الرئيس نيوز

اقتصاديون: عبد الناصر والسيسي يلتقيان تحت مظلة "الحماية الاجتماعية"

رجال "الفترة الانتقالية".. 3 مدنيين استعان بهم "ضباط يوليو"

العدل تخاطب الشهر العقاري بإشهار قرارات الرئاسة دون إجراءات زائدة

جمعتهما الأحلام وفرقتهما الوسائل.. السيسي وعبد الناصر

منوعات

الصين تهدف لتوسيع التغطية النباتية للأراضي العشبية بشكل أعمق

35 % من المدارس في الصين مدارس خاصة

فنانون صينيون وأمريكيون يقيمون معرضا مشتركا في سينسيناتي

العلماء يصنعون أول سائل مغناطيسي دائم

كشكول

"التعليم العالي" تعلن موعد فتح باب التحويلات بين الكليات

تنسيق الجامعات 2019.. تعرف على الحد الأدنى لعلاج طبيعي

تنسيق الجامعات 2019.. ننشر الحد الأدنى بكليات الصيدلة

تنسيق الجامعات 2019.. 98.3% الحد الأدنى لكليات طب الأسنان

إسلام سياسي

ضاحي خلفان: الإخوان حكموا عامًا واحدًا فأثبتوا للعالم أنهم إرهابيون

"الإرهابية" تجدد الثقة في محمود حسين رغم فساده المالي

أحزاب ألمانية تدرس إدراج الإخوان علي قوائم المنظمات الإرهابية

الإمارات تطرح 4 حلول لمكافحة الإرهاب وتعزيز التسامح في المجتمعات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
المزيد

الثقافة

قصة الخليل إبراهيم ومناظرته الشهيرة بثقافة شمال سيناء

نادي أدب السويس يكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية

أطفال أسوان في جولة تثقيفية بمتحف الفن الإسلامي

"الحجاب".. أحدث إصدارات القومى للترجمة

صفحتنا ع الفيس بوك