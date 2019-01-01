لاعب طائرة الأهلى: الفريق لديه مهمة صعبة فى الموسم الجديد

قال عبداللطيف عثمان، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إن الفريق لديه مهمة صعبة في الموسم الجديد، وهي الحفاظ على معدلات الفوز وحصد البطولات والاستمرار في تحطيم الأرقام القياسية.



وأوضح اللاعب، في تصريحات اليوم الأحد، أن فترة الإعداد الحالية تواجه بعض الصعوبات؛ من بينها غياب عدد كبير من اللاعبين المنضمين إلى صفوف المنتخب الوطني، بالإضافة إلى وجود عدد من الإصابات التي تحتاج إلى وقت للتعافي، وهو ما يؤثر على استعدادات الفريق للموسم الجديد الذي يرغب الجميع في أن تستمر خلاله مسيرة البطولات والأرقام القياسية التي تحققت خلال الفترة الماضية.



وأشار عثمان إلى أن الجهاز الفني واللاعبين قادران على تخطي المعوقات والظروف الصعبة، كما هو المعتاد داخل النادي الأهلي، وأن هناك إصرارا كبيرا على الفوز برباعية الدوري والكأس وبطولة إفريقيا وبطولة السوبر من أجل تحقيق أهداف مجلس الإدارة والوفاء بتطلعات الجماهير.



وألمح إلى أن محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، يعمل على رفع معدلات اللياقة البدنية بشكل مستمر، إلى جانب النواحي الخططية، في الوقت الذي يولي فيه اهتماما كبيرا بالجاهزية الذهنية والعامل النفسي من أجل خلق دوافع جديدة للمنافسة على البطولات.



وشدد عثمان على دوافع اللاعبين القوية في الفوز بكل البطولات، مشيرا إلى أن ارتداء قميص الأهلي يدفع اللاعبين إلى بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز بالألقاب، واستمرار النادي في المكانة التي يستحقها وهي التواجد على القمة دائمًا.