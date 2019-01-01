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عالم

أمير الكويت يبحث مع رئيس برلمان العراق مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع بالمنطقة.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بقصر "بيان"، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، قد بحث في وقت سابق اليوم، مع رئيس مجلس النواب العراقي، أطر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
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