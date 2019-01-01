الأهلي يحصل على توقيع محمود متولي

وقع محمود متولي مدافع فريق الإسماعيلي على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة 5 مواسم كاملة.



والتقى محمود متولى ووكيل أعماله بمسئولي الأهلى خلال الساعات القليلة الماضية وتم التوقيع قبل الحصول على الاستغناء الرسمى من النادى الإسماعيلي.



ويحصل متولى حسب العقد على مبلغ ٧ ملايين جنيه فى الموسم الأول وصولًا إلى ١١ مليون فى الموسم الخامس بمعدل زيادة مليون جنيه كل موسم ليصل إجمالي عقده مع الأهلي إلى 45 مليون جنيه



وينتظر مسئولو الأهلى حسم الصفقة مع مسئولى الإسماعيلي خلال الساعات المقبلة قبل غلق باب القيد الإفريقى بعد غد الثلاثاء.