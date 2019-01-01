أسينو وجون أنداي يلتحقان بتدريبات الساحل

وصل الثنائي السنغالي أسينو أنداي، وجون أنداي، لاعبا الساحل، إلى الكويت، اليوم الأحد.



ومن المنتظر أن يلتحق الثنائي بتدريبات أبناء أبو حليفه، بقيادة الوطني عبد الرحمن العتيبي في رحلة الاستعداد والتجهيز للموسم المقبل الذي ينافس فيه الساحل بالدوري الممتاز.



وتشهد المرحلة الأولى من رحلة استعدادات الساحل، خوض مباراتين تجريبيتين، فيلعب مع منتخب الشباب في 2 أغسطس المقبل قبل أن يواجه خيطان في 10 من الشهر ذاته.



ويُغادر الفريق، الكويت في 12 أغسطس، إلى مدينة إزميت التركية، لبدء المرحلة الثانية من رحلة الاستعداد لموسم المقبل عبر المعسكر الخارجي الذي يمتد لأسبوعين.



ويلتحق الثنائي البرازيلي الذي سيخضع للتجربة مع الساحل بالفريق في المعسكر التركي الذي يخوض خلاله أبناء أبوحليفه 3 مواجهات خلال المعسكر أمام الجهراء، أوليمبك خريبكة المغربي والمحرق البحريني.