محمد صلاح يعود إلى تدريبات ليفربول غدًا

تحدث نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة اللاعب محمد صلاح، والبرازيلي ربيرتو فيرمينيو، إضافة إلى مواطنه الحارس أليسون بيكر إلى المعسكر التدريبي للريدز بعد نهاية عطلتهم الرسمية، وذلك بعد عطلة حصل عليها اللاعبون بسبب إرتباطاتهم الدولية مع المنتخبات..



وسينضم محمد صلاح وفيرمينيو وبيكر إلى معسكر ليفربول في إيفيان، شرقي فرنسا، غدًا الاثنين، وسيلحق الثلاثي ببقية الفريق في اليوم الأول لمعسكر الريدز، بعدما تم منحهم إجازة إضافية بسبب ارتباطاتهم الدولية هذا الصيف



وكان أليسون وفيرمينو قد توجا مع البرازيل ببطولة كوبا أمريكا، بينما شارك صلاح مع منتخبنا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، لكن الفريق خرج من دور الـ16.