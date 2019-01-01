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اقتصاد

استقرار أسعار العملات العربية اليوم

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:05 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وسجل سعر الدينار الكويتي 54.83 جنيه للشراء، 55.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي بلغ 4.49 جنيه للشراء، و4.53 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال العماني نحو 42.91 جنيه للشراء، و43.25 جنيه للبيع، وفق البنك المركزي المصري، في حين سجل الدينار الأردني نحو 23.27 جنيه للشراء، ونحو 23.52جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني نحو 43.86 جنيه للشراء، و44.14 جنيه للبيع؛ وفق بيانات البنك الأهلي المصري.

وسجلت العملات جميعها تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات هذا الأسبوع، بعد نجاح السياسة النقدية لمصر عبر الإصلاحات الاقتصادية.
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