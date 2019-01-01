كثافة التشغيل والأعطال يؤخران إقلاع 7 رحلات بمطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية والجوية بميناء القاهرة الجوي، صباح اليوم الأحد، انتظاما كبيرا في عمليات الإقلاع والهبوط، باستثناء تأخر إقلاع 7 رحلات دولية نتيجة كثافة وطوارئ التشغيل والأعمال الفنية المفاجئة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج صالات السفر، تزامنا مع الكثافة الركابية والجوية الهائلة التي يشهدها مطار القاهرة الدولي حاليا.



وكان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة قد تلقى إخطارا من شركة الاتحاد الإماراتية للطيران، يفيد بتأخر إقلاع رحلتها رقم 658 والمتجهة إلى أبوظبي، وتأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الكويتية رقم 544 والمتجهة إلى الكويت، وتأخر إقلاع رحلة شركة الجزيرة للطيران رقم 91738 المتجهة إلى الكويت، وتأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 المتجهة الي مسقط، بسبب أعمال الصيانة وكثافة ظروف التشغيل.



كما تلقى برج المراقبة الجوية إخطارا من شركة الخطوط الجوية السعودية، يفيد بتأخر إقلاع رحلاتها أرقام 318 والمتجهة الى المدينة المنورة، و308 والمتجهة إلى جدة، و386 والمتجهة إلى جدة أيضا، وذلك نتيجة تكدس المطارات السعودية تزامنا مع بدء موسم الحج.



ومن جانبها، قامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.