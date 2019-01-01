الأحد 28 يوليه 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

كثافة التشغيل والأعطال يؤخران إقلاع 7 رحلات بمطار القاهرة

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:05 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
طباعة
ads
شهدت الحركة الركابية والجوية بميناء القاهرة الجوي، صباح اليوم الأحد، انتظاما كبيرا في عمليات الإقلاع والهبوط، باستثناء تأخر إقلاع 7 رحلات دولية نتيجة كثافة وطوارئ التشغيل والأعمال الفنية المفاجئة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج صالات السفر، تزامنا مع الكثافة الركابية والجوية الهائلة التي يشهدها مطار القاهرة الدولي حاليا.

وكان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة قد تلقى إخطارا من شركة الاتحاد الإماراتية للطيران، يفيد بتأخر إقلاع رحلتها رقم 658 والمتجهة إلى أبوظبي، وتأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الكويتية رقم 544 والمتجهة إلى الكويت، وتأخر إقلاع رحلة شركة الجزيرة للطيران رقم 91738 المتجهة إلى الكويت، وتأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 المتجهة الي مسقط، بسبب أعمال الصيانة وكثافة ظروف التشغيل.

كما تلقى برج المراقبة الجوية إخطارا من شركة الخطوط الجوية السعودية، يفيد بتأخر إقلاع رحلاتها أرقام 318 والمتجهة الى المدينة المنورة، و308 والمتجهة إلى جدة، و386 والمتجهة إلى جدة أيضا، وذلك نتيجة تكدس المطارات السعودية تزامنا مع بدء موسم الحج.

ومن جانبها، قامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

منذ ساعة و 16 دقيقة

إحالة مدير بـ"المعارض والمؤتمرات" للمحاكمة لإهداره المال العام

منذ ساعة و 23 دقيقة

شاهد إطلالة جينيفر لوبيز فى عيد ميلادها الخمسين

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع "مدبولى" و"الجزار"

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

التعليم العالي: 98.4% للطب البشري و97.8% للصيدلة و98.29%% للأسنان

إحالة مدير بـ"المعارض والمؤتمرات" للمحاكمة لإهداره المال العام

رياض محرز يؤكد انفراد "90 دقيقة" حول حقيقة تجاهله رئيس الوزراء المصري

من بينهم نجل "السبسى".. أبرز 4 مرشحين لرئاسة تونس

ستوديو

ياسمين عبد العزيز مفاجأة منى الشاذلي فى الموسم الجديد لـ "معكم"

فيديو.. مذيع "صباح الورد" يخرج عن المألوف ويرقص على الهواء

تعرف على مواعيد عرض مسرحية "المتفائل" على المسرح القومى

شاهد.. بوتين يشهد احتفال البحرية الروسية بيوم الأسطول

ads

رياضة

العين يتعاقد مع الثنائي البرتغالي ناني وخوي

الترسانة يخسر من خورفكان بهدف نظيف

الأهلي يحصل على توقيع محمود متولي

الجبرين يغادر معسكر النصر لإجراء الكشف الطبي

الرئيس نيوز

الداخلية تلاحق العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وتضبط 7 متهمين

تنسيق المرحلة الأولى.. 96.34 % للاقتصاد و94.39% للإعلام

وسط تكهنات بخفض سعر الفائدة العالمية.. هل تنجح مصر في اجتذاب المليارات الحائرة؟

بعد قليل.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

منوعات

العلماء يصنعون أول سائل مغناطيسي دائم

دراسة: النباتيون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري

التسوق خلال الجوع يسبب السمنة

مقعد المرحاض العام لا ينقل الأمراض.. وشاشة المحمول أكثر خطورة

كشكول

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019

الأربعاء.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2019

تنسيق الجامعات 2019.. ننشر الحد الأدنى للكليات الأدبية

تنسيق الجامعات 2019.. ننشر الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية

إسلام سياسي

ضاحي خلفان: الإخوان حكموا عامًا واحدًا فأثبتوا للعالم أنهم إرهابيون

"الإرهابية" تجدد الثقة في محمود حسين رغم فساده المالي

أحزاب ألمانية تدرس إدراج الإخوان علي قوائم المنظمات الإرهابية

الإمارات تطرح 4 حلول لمكافحة الإرهاب وتعزيز التسامح في المجتمعات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
المزيد

الثقافة

"الحجاب".. أحدث إصدارت القومى للترجمة

الوقاية من فيروس "سي" بثقافة الشرقية

"نساء في بيتي" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

"سور مجري العيون التاريخي" ببيت المعمار الثلاثاء المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك