غدًا.. إطلاق ورشة "التعريف بجائزة التميز العربي"

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دبي الورشة التدريبية الأولى عن "جائزة التميّز الحكومي العربي" في القاهرة خلال الفترة 29 – 31 يوليو الحالي.



وسيتم خلال الورشة شرح لفئات الجائزة، وآليات المشاركة في فئاتها، وأدوار منسقي الجائزة في التعريف بها في الدول العربية، وأهم مبادرات التطوير الحكومي مع طرح أمثلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية الإمارات والأجندة الوطنية، ونظام إدارة الأداء الحكومي، ونظام تصنيف الخدمات، وأثر تطبيق مبادرات التطوير الحكومي، وتحقيق الريادة العالمية.



يفتتح الورشة الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومريم الحمادي، الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي، ويتحدث فيها اللواء عبد القدوس العبيدلي، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، والسيد مروان الزعابي، مدير برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز بحضور مشاركين من سبع دول عربية هي (الإمارات – موريتانيا – الكويت – سلطنة عمان – البحرين – فلسطين – السعودية).