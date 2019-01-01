الداخلية تواصل فرض سيطرتها على بحيرة المنزلة

واصلت مديريات أمن بورسعيد، الدقهلية، دمياط تكثيف تواجدها الأمنى بنطاق بحيرة المنزلة، بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.



كما واصلت حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كل المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.



نجحت الحملات بنطاق مديرية أمن الدقهلية في تأمين تنفيذ أعمال إزالة 25 فدانا (حوش وسدود وتحاويط مخالفة)، وإزالة غاب وبوص ونسيلة، بمساحة 13 ألف متر.



وفي نطاق مديرية أمن دمياط تم ضبط قضية "مركب صيد بدون ترخيص" وضبط سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وطلقتين، وإزالة 47 مترا غزل تحاويط مخالف.



كما نجحت الحملات في إزالة 60 مترا غزل شرك طير مخالف وإزالة 24 جوبية صيد مخالفة، إزالة 45 وحدة غرائز خشبية، وتنفيذ 5 قرارات صادرة من هيئة الثروة السمكية بإزالة التعديات على بحيرة المنزلة (بالردم – التجفيف – الجسور) بدون ترخيص – بمساحة (11 فدان).



وفي نطاق مديرية أمن بورسعيد تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 93 ألف متر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات.