كلوب عن الميركاتو: لسنا فى أرض الأحلام

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عدم امتلاك فريقه القوة الشرائية التي تتمتع بها أندية أخرى، وهو ما لا يضمن تحقيق أفضل النتائج دائمًا في عالم كرة القدم.



وقال كلوب، في تصريحات لصحيفة "تليجراف": "العام الحالي ليس نهاية الأمر لليفربول، هناك سوق انتقالات أخرى في العام المقبل".



وأضاف: "هذا الفريق جيد حقًا، وأنفقنا عليه الكثير، الآن علينا العمل به".



وتابع: "لا أستطيع التعليق على ما تقوم به الأندية الأخرى، لا أعلم كيف يفعلون ذلك.. علينا دفع فواتير، آسف، الكل عليه دفع فواتير".



وأكمل: "استثمرنا أموالًا في هذا الفريق، ربما لم نفعل ذلك الآن، لكننا لسنا في أرض الأحلام لنحصل على ما نريد".



وواصل: "لا نستطيع فعل ذلك باستمرار، هناك 4 أندية في العالم فقط تقدر على ذلك، وهي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، إنهم يحصلون على كل ما يريدونه".



وأوضح كلوب: "أعلم كيف سيفهمون كلامي، إنني غيور مثلًا، لكني لست كذلك على الإطلاق.. لا يوجد ما يضمن لك الفوز على ليستر سيتي في ملعب ممتلئ بالثلج فقط لأنك تعاقدت مع 5 لاعبين، لا ضمان لذلك".



وأتم: "سنخوض مباريات متوسطة، وهذا لا يعني أننا في حاجة إلى لاعبين آخرين، فقط يعني أننا نحتاج فريقًا جاهزًا ليوم مثل هذا، وهذا ما يتوجب علينا فعله".