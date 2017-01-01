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رياضة

1.24 مليون دولار أسبوعيًا تثير رغبة "بيل" لتوديع الريال

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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أصبحت الصين الوجهة المتوقعة للنجم الويلزي بيل، مع تأكيد تقارير صحافية إسبانية وإنجليزية أن اللاعب غير المرغوب به في ريال مدريد الإسباني، أقترب من الأنتقال إلى أحد أندية الدوري الصيني لكرة القدم، وأن هذه الصفقة ستدر عليه عائدات مالية مغرية قد تبلغ مليون جنيه إسترليني (نحو 1.24 مليون دولار) أسبوعيًا.

وشكل المهاجم عنوانًا أساسيًا لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان العائد الى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم المنصرم، أن الويلزي، لا يشكل جزءًا من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محليًا وقاريًا.

ولا يخفى أن علاقة زيدان بمهاجمه لم تكن على أفضل ما يرام خلال العهد الأول للفرنسي كمدرب لريال بين مطلع 2016 ونهاية موسم 2017-2018، وسط تقارير عن أنه كان يفضّل النجم البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو،
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