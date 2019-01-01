3 ملايين يورو خسائر الفيضانات والعواصف فى النمسا خلال يوم واحد

تسببت الفيضانات والعواصف الرعدية الشديدة بالنمسا في إلحاق خسائر فادحة في القطاع الزراعي بالنمسا على مدار اليومين الماضيين قدرت مبدئيا بنحو 3 ملايين يورو.



وقالت هيئة الأرصاد النمساوية في بيان لها اليوم الأحد، إن الفيضانات والعواصف دمرت أجزاء كبيرة في ولايات سالزبورج وتيرول وبورجنلاند، مشيرة إلى أن إجمالي الأضرار الناتجة على المحاصيل الزراعية تقدر حاليا بنحو ثلاثة ملايين يورو، حيث حدثت تلفيات واسعة في 12 ألف هكتار من الحبوب والذرة وفول الصويا والعنب.



وتوقعت الهيئة استمرار تلك العواصف حتى يوم الأربعاء، المقبل وهو ما رفع درجة الطوارئ في خدمات الإسعاف والإغاثة، مشيرة إلى حدوث عاصفة رعدية شديدة أيضا في ولاية شتايرمارك؛ ما تطلب الاستعانة بأكثر من ألف رجل من رجال الإسعاف والإطفاء.