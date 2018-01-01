تراجع أرباح صندوق "المصريين للاستثمار" إلى 1.99 مليون جنيه

أظهرت القوائم المالية لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، تراجع أرباحه خلال النصف الأول من العام الجارى 2019، بنسبة 18.7 % على أساس سنوي.



وقالت الشركة، فى إفصاحها للبورصة اليوم الأحد، إنها حققت أرباحًا بلغت 1.99 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2019، مقابل 2.45 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2018.



وبلغت إيرادات الصندوق 6.28 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 6.29 مليون جنيه إيرادات في النصف المقارن من العام الماضي.



وحقق الصندوق خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2019، أرباحًا بلغت قيمتها 1.2 مليون جنيه، وذلك خلال الربع الأول من العام الجارى 2019، مقابل أرباح بلغت قيمتها 971.9 ألف جنيه بالربع المماثل من العام الماضى 2018.