"الحجاب".. أحدث إصدارت القومى للترجمة

صدر حديثا عن المركز القومى للترجمة النسخة العربية من كتاب "الحجاب: نساء يكتبن حول تاريخه وأبعاده السياسية" من تحرير جينفر هيث، ومن ترجمة وتقديم ربيع وهبة.



يضم الكتاب 21 فصلا بقلم 21 كاتبة، وتحاول الكاتبات تناول الحجاب من كافة الأوجه السياسية، والدينية، والتاريخية، والاجتماعية.



فى المقدمة التى أعدها المترجم يشرح ببساطه فحوى الكتاب ويقول: "على غير المتوقع، لا يذهب الكتاب فى تعامله مع الحجاب إلى التأييد أو المعاداة، إذ لا تقف الكاتبات موقف القابض على الحقيقة دون غيرهن على الكوكب، بل هو بالأحرى يضم أراء ذكية تجعلك مع أول أثر، تقرر الالتفات إلى ردود الآخر، ثم تقدره، وتحترم اختياراته، فلا تفرض عليه ولا تمنحه، ربما تكتفى فى تعاملك معه بتقدير عميق لخبرته وارائه دون أن يحدث عكس ذلك من حروب تستند إلى أنك أنت الصواب ودونك الخطأ".



ويضيف: "ترمى الكاتبات فى مقالاتهن المهمة إلى التركيز على الحجاب من زاوية الحرية وهى الأهم فى التعامل مع قضايا اخرى كثيرة، اذ اختزلت الحريات فى مجتمعات كثيرة فى التعامل والحجاب وهل هو فرض أم اختيار، وهذا ما يسبب دائما بلبلة عميقة فى المعسكرين، المؤيد والمعادى".



ويتابع: "الأهم فى هذا الكتاب ليس فقط الثراء الذى يشكله تنوع الخلفيات الثقافية والدينية والاجتماعية للكاتبات واسهاماتهن، وإنما هو ما يرمى إليه من الوقوف على حقيقة دوامة الحجاب، خاصه فى الفترة المعاصرة تلك التى تلهى الناس عن مشكلات أهم تعانيها النساء فى مختلف مجتمعات العالم كله، وتلك المشكلات أهمها الفقر، التى تتحمل وطأته المرأة فى العالم الحديث الذى يدور بين شقى رحى النيوليبرالية الاقتصادية المتوحشة، والتسلط السياسى تحت مظله القدسية الشرعية التى يختصها الرجل لنفسه، وتسلط على قيم الأسرة ودور المرأة الذى يشترك فيه الشرق والغرب كمنظومة قمعية يمتد طيفها من العنف الأسرى إلى اضطهاد مجتمع الأقلية والشعوب الأصلية فى مجالات مختلفة، أبرزها المجالات الثقافية والتمثيل السياسى والحق فى التعليم".



وفى النهاية؛ نستخلص أن كل ما له علاقة بالمرأة فى -المجتمع الشرقى تحديدًا- هو خاضع للابتزاز والمزايدة، وكيف أن المجتمع الشرقى تحديدا وبعد كل ما وصلت إليه المرأة، من مكانة كبيرة على كافة المستويات والأصعدة، ما زال يختزل فكرته الأولى عن المرأة فى زيها، وكيف يضع لهذا الزى دلالات واستنتاجات عميقة من الممكن ان تكون غير صحيحة على الاطلاق.



ولقد كان أحد الهموم الشاغلة الذى عبرت عنه الكاتبات فى مختلف الفصول هو استغلال الحجاب من أجل اجندات سياسية؛ إذ أسئ استغلال الحجاب من أجل أجندات سياسية، فى كثير من المواقع، والمجتمعات والظروف عبر الزمان، ولكن سوء الاستغلال أصبح فى الوقت الحالى ذا طابع خبيث فيما يتعلق بالحجاب الاسلامى الذى يراه الغرب تحديا للحداثة والتنوير العلمانى بل تهديدا إرهابيا، وفى الوقت نفسه، أصبح الحجاب رمزا للتضامن الاسلامى والعاطفة المعادية لما هو غربي.



المترجم ربيع وهبة،عمل مترجما حرا لفترة طويلة، ترجم خلالها عددا كبيرا من الأبحاث والدراسات فى مجال علم النفس والفلسفة والاجتماع والسياسة والفلسفة والعلوم.



ترجم عدد كبيرا من الكتب الهامة إلى العربية، نذكر منها،"كوكب العشوائيات"، "حل الدوبة الواحدة"، "السلطة والرخاء"، و"المرجع فى علم النفس السياسى".