نيابة حلوان الجزئية تأمر بحبس عاطلين لحيازتهما 220 جرام هروين وحشيش

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، عاطلين، إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهما في الإتجار فى المخدرات.



وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالى، يفيد قيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 220 جرام هيروين وحشيش، و340 قرصا مخدرًا، تم اقتيادهما إلى القسم.



كما تم ضبط بحوزتهما أربعة هواتف محمولة تبين أنهما يستخدمونهم في ترويج نشاطهم في ترويج المواد المخدرة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التي أثبتت الواقعة، وتم تحريز المضبوطات.