النيابة تصرح بدفن عامل لقي مصرعه إثر سقوطة من الطابق العاشر

صرحت نيابة النزهة بدفن جثة عامل، لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر أثناء إصلاح تكييف، وعقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى بأحد الشوارع بمنطقة النزهة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لعامل تكييف وبعمل التحريات دلت أنه أثناء قيام المتوفى بإصلاح تكييف بالطابق العاشر فى أحد العقارات اختل توازنه وسقط على الأرض وتوفى في الحال.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.