فيلادلفيا يتعرض لهزيمة كاسحة في صدارة الدوري الأمريكي

تعرض فريق فيلادلفيا يونيون لهزيمة ساحقة في صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين وسقط أمام مضيفه امباكت مونتريال صفر/ 4 فجر الأحد.



ورغم الهزيمة ظل فيلادلفيا في الصدارة برصيد 39 نقطة ولكن بفارق نقطة واحدة فقط عن أقرب ملاحقيه دي سي يونايتد.



وسجل لاسي لابالاينين الهدفين الأول والثالث لامباكت مونتريال في الدقيقتين الرابعة و46 وتكفل أورجي أوكونكو بتسجيل الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 36 و66.



وفي مباريات أخرى فاز بورتلاند تمبرز على لوس أنجليس جالاكسي 4/ صفر وسان خوسيه إيرثكويكس على كولورادو رابيدز 3-1 ونيو إنجلاند ريفولوشن على أورلاندو سيتي 4 -1.



كما فاز كولومبوس كرو على نيويورك سيتي 3-2 وسياتل ساوندرز على هيوستن دينامو 1 / صفر وتورنتو على سينسيناتي 2-1 وتعادل دالاس مع ريال سالت ليك سلبيا، كما تعادل مينسوتا يونايتد على فانكوفر وايتكابس بدون أهداف.