غدًا.. "دينية البرلمان" تبحث استعدادات موسم الحج

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعًا صباح غد الإثنين، لبحث الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم حج عام 1440 هجرية.



ويستهدف اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب التعرف على الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية، لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لحجاج هذه الرحلة المقدسة.



وأوضح الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الاجتماع يستهدف التعرف على الإجراءات والاستعدادات من جانب الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل إزالة أي معوقات أمام الحجاج.



وتحرص اللجنة كل عام على عقد اجتماعات لبحث استعدادات الجهات المعنية لموسم الحج، والعقبات التي تقف أمام الحجاج، والعمل على التواصل مع المسئولين لحلها.