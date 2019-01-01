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رياضة

مدرب ليستر سيتي: ماجواير مستقبله معنا

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:48 ص
جريدة الدستور
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يشعر نادي ليستر سيتي بالراحة والثقة تجاه مستقبل لاعب الفريق هاري ماجواير مع بقاء أسبوعين فقط في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

المدافع الإنجليزي ارتبط بخطوة الرحيل عن الثعالب هذا الصيف مع رغبة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الحصول على خدماته.

وقال مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز في تصريحات نشرتها شبكة " leicestermercury" الإنجليزية: " ماجواير كان رائعًا منذ اليوم الأول في فترة الاستعداد قبل الموسم الجديد".

وأضاف: "هناك الكثير من المشكلات التي تواجه هاري، ولكنه يتعامل بشكل طبيعي مع تلك الأمور، كما قلت دائمًا نحن مرتاحون تمامًا في ذلك الشأن".

وتابع: "نحن نتطلع إلى إعداد الفريق بأكمله ومن ضمنهم ماجواير، هو يعمل بشكل جاد معنا، "لا يوجد نقاش حول ذلك".

وردًا عمَّا إذا كان النادي قد يرفض بيع ماجواير حاليًا بسبب ضيق الوقت أمام الإدارة للبحث عن البديل المناسب، أجاب: "لم أفكر أبدًا في ذلك الأمر أبدًا، لدينا أسبوعان في سوق الانتقالات، من مصلحة الجميع أن يتسموا بالتركيز".
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