شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهودها- خلال الـ24 ساعة الماضية- عن ضبط 3538 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1870 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما تم ضبط 23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎