التسوق خلال الجوع يسبب السمنة

عادة لا يُنصح بالتسوق عندما يكون المرء جائعًا، بيد أن بحثًا جديدًا أشار إلى أن ذلك قد لا يحدث فرقًا لأن محال السوبر ماركت مصممة في الحقيقة لجعلنا بُدناء.



و حسب ما ذكرته «مترو» البريطانية، فإن العروض الخاصة وتصاميم الأرضيات وبيئة التسوق تزيد وتفاقم من أزمة السمنة في المملكة المتحدة، وفقًا للجمعية الملكية للصحة العامة، إذ وجد تقرير أخير أن استراتيجيات التسويق تزيد من مبيعات المنتجات غير الصحية، حيث يقوم أكثر من ثلث المتسوقين (36% منهم) بشراء تلك الأطعمة بدافع «العروض الخاصة» والمغرية.



كما تسهم بابتعاد الناس عن مسارهم الصحيح في حمياتهم الغذائية عند محاولاتهم خسارة الوزن.