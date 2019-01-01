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مصر

التضامن: وصول 563 حاجًا إلى مكة المكرمة اليوم

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:46 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيصل اليوم الأحد، إلى مكة، ويضم 563 حاجًا من القاهرة والشرقية والوادي الجديد، كما سيتم تفويج 400 حاج للمدينة المنورة من حجيج الشرقية والمؤسسة، إضافة إلى تفويج 1410 حجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وأضاف "عبدالموجود" أن غرفة العمليات المركزية التابعة لبعثة حج الجمعيات تتابع بانتظام عمليات التفويج منذ بدء عمل الجسر الجوي، لنقل حجاج الجمعيات الأهلية في 23 يوليو الجاري.

وأشار إلى أنه يتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجاج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجاج الجمعيات الأهلية 966576507579، لافتا إلى أن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة.
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