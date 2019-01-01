ننشر الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة والحاسبات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة ببعض كليات الهندسة بجامعات أسيوط، منوف، حلوان، المطرية، وكذلك كليات الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، فنون جميلة "عمارة" للذين اجتازوا اختبارات القدرات، وكذلك كلية العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، لطلاب الشعبة الهندسية بالمرحلة الثانية.



كما أعلن انطلاق المرحلة الثانية بحد أدنى ٣٢٠ درجة للشعبة العلمية بنسبة ٧٨.٠٥% فأكثر وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية ٢٧٩ فأكثر بنسبة ٦٨.٠٥%، وتبدء يوم الأربعاء المقبل، وتنتهي يوم الأحد ٤- ٨ - ٢٠١٩.



وأوضحت أن إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في هذه المرحلة بإجمالي ٢٢٩٩٧٨ طالبا وطالبة.



يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالب وطالبة، الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتي إجمالي أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.