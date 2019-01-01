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حوادث

الأمن يعيد طفل متغيب إلى أهليته في عين شمس

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:41 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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نجحت أجهزة أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، في إعادة طفل متغيب إلى أهليته في عين شمس.

تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من أحد المواطنين بعثوره على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات متغيب عن أسرته.

على الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة العثور على أهليته، حيث تم تعميم نشرة بصوره بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمديرية، وأسفرت الجهود عن التوصل إلى والد الطفل، بائع، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى، فتم استدعائه وتسليمه نجله عقب أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته.
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