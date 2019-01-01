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حوادث

ضبط 3609 مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:51 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية.

وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3609 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 68 مخالفة تجاوز سرعات و1650 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 57 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 20 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و28 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 80 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 62 دراجة بخارية وسيارة.
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