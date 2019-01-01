إسرائيل: منظومة أرو-3 المضادة للصواريخ اجتازت اختبارا في أمريكا

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد، إن منظومة أرو-3 الدفاعية الجوية المدعومة من الولايات

المتحدة اجتازت اختبارا بالذخيرة الحية في ألاسكا.



والمنظومة مصممة لتكون حصنا في مواجهة الصواريخ الباليستية التي قد تُطلق من إيران وسوريا.



وشاركت في تصنيعها شركة بوينج وتوصف بأنها قادرة على تدمير الصواريخ في الفضاء على ارتفاع يضمن تدمير أي رأس حربي غير تقليدي.