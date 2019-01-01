استقرار هونيس على خليفته في صدارة صحف ألمانيا

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الأحد، التي جاء على رأسها الأسباب التي دفعت أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، لإنهاء مسيرته التي دامت في النادي البافاري 40 عامًا.



وألقت صحيفة "بيلد"، عبر موقعها الإلكتروني، الضوء على الأسباب التي دفعت هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، لاتخاذ قرار إنهاء رحلته مع النادي البافاري خلال الفترة المقبلة.



كما أفادت الصحيفة بأن هونيس حدد خليفته، الذي سيتولى رئاسة النادي فور رحيله من بعده، لمدة 20 سنة قادمة.



بينما جاءت صحيفة "Hamburger Morgenpost" بعنوان: "بداية عصر هيكينج"، وذلك في إشارة لبدء هامبورج مشواره في دوري الدرجة الثانية، اليوم الأحد، بأولى مبارياته في الموسم الجديد ضد دارم شتات، في أول لقاء رسمي تحت قيادة مدربه ديتير هيكينج.



أما صحيفة "B.Z"، فخرجت بعنوان: "يونيون جاهز للموسم الجديد"، وذلك بعدما خاض مباراة ودية ضد فولفسبورج، أمس السبت، وانتهت بالتعادل (1-1)، لتتبقى له مباراة استعدادية أخيرة قبل بدء مشواره في منافسات كأس ألمانيا والبوندسليجا.