زيادة سنوية 15%..وهب الله: قانون المعاشات الجديد انفراجة كبيرة

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بطلب لرئيس مجلس الوزراء، بضرورة عدم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بدون العرض على البرلمان.

وأوضح وهب الله، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللائحة التنفيذية ستتضمن الخطوط العريضة الخاصة بالقانون وأهم الاستحداثات التي تضمنها التشريع الجديد سواء بدل البطالة، وفض التشابكات مع المالية، بالإضافة إلى مهام الهيئة القومية للتأمينات، والنص الخاص بزيادة المعاشات، وحالات توقف المعاش، وأهم الاشتراطات الخاصة بعملية التحصل على المعاش بعد انتهاء الخدمة.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة، أن القانون الجديد يمثل انفراجه كبيرة لأصحاب المعاشات، نظرا لأنه يضمن تحقيق زيادة سنوية 15% في المعاشات، مشيرًا إلى أن المواطنين تحملوا سنوات عصيبة خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، دون أي زيادة في المعاشات.