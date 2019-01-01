الأحد 28 يوليه 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

منوعات

دراسة: الوزن الزائد قد يسرع شيخوخة الدماغ

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:43 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
أفادت دراسة طبية حديثة بأن الوزن الزائد وقياس محيط الخصر الكبير قد يسببان أضرارا مع التقدم في العمر، وأظهرت أن السمنة قد تسرع شيخوخة الدماغ.

وقد توصل الباحثون في جامعة (ميامي) إلى أن الأشخاص ذوي محيط الخصر العريض ومؤشر كتلة الجسم المرتفع (BMI) أكثر عرضة للإصابة بقشرة مخية أرق، وهي حالة تم ربطها سابقًا بانخفاض في وظائف المخ.

وقالت الدكتورة "ميششيل كونكا"، الباحثة الرئيسية في علم الأوبئة في كلية الطب بجامعة (ميامي ميلر) "كانت هذه الرابطة أقوى بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا".. "بشكل عام، يشير هذا إلى أن حالة الوزن، خاصة قبل كبار السن، ترتبط بدرجة أقل من الرمادية في وقت لاحق من العمر... القشرة الدماغية هي الطبقة الخارجية للدماغ، وتلعب دورا حاسما في الذاكرة واللغة".

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم قشرة أرق 0.1 ملم لكل وحدة زيادة في مؤشر كتلة الجسم لديهم، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة فقدوا 0.2 مم من سمك القشرة لكل زيادة في مؤشر كتلة الجسم. تم نشر النتائج على الانترنت في 24 يوليو في مجلة طب الأعصاب.

وقالت الدكتورة تاتيانا رونديك كبيرة الباحثين - في بيان صحفي - "في البالغين المتقدمين في العمر، يتراوح معدل ترقق الوشاح القشري الكلي بين 0.01 و0.10 ملم لكل عقد".

وخلص رونديك، المدير العلمي لمعهد إيفلين ماكنايت برين بجامعة (ميامي) إلى أن "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن زيادة الوزن أو السمنة قد تسرع عملية الشيخوخة في المخ لمدة عشر سنوات على الأقل".

لكن الدراسة لم تستطع إثبات أن الوزن الزائد تسبب بالفعل في ضعف المخ.. كما ارتبط وجود محيط أوسع أيضًا بقشرة أرق، وبدرجة أقل، ارتبط كل من مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر بزيادة انكماش حجم المخ الإجمالي.

وقال كونكا إن الوزن الزائد مسؤول عن ضعف صحة المخ في الدراسات السابقة التي ربطت السمنة بزيادة خطر الإصابة بالخرف وتراجع وظائف المخ.. وأكد أنه ليس من الواضح بالضبط سبب الضرر الشديد لقشرة الدماغ.

وأضاف:" يُعتقد أن السمنة حالة التهابية مزمنة، وبالتالي فإن هذا التعرض المزمن للالتهابات قد يؤثر على صحة الدماغ". "هناك أيضًا دراسات أخرى تشير إلى أن التغيرات الأيضية، مثل مقاومة الأنسولين، تؤثر على نقص الأيض القشري الأيض البطيء.. وغالبًا ما تتعايش هذه التغييرات الأيضية مع السمنة".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

"طريق المستقبل".. الشباب يتحدثون عن طموحات مؤتمرهم السابع

منذ حوالي 14 ساعة

محمد الباز: تحويلات المصريين استخدمت كأداة في الحرب ضد مصر

منذ حوالي 7 ساعات

من بينهم نجل "السبسى".. أبرز 4 مرشحين لرئاسة تونس

منذ يوم

تونس تودع الرئيس.. جنازة وطنية للباجى قايد السبسى بحضور زعماء العالم

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

رياض محرز يؤكد انفراد "90 دقيقة" حول حقيقة تجاهله رئيس الوزراء المصري

من بينهم نجل "السبسى".. أبرز 4 مرشحين لرئاسة تونس

الحزن يُخيم على أهالي بيلا بكفر الشيخ بعد مصرع شقيقين في حادث سير‏

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

ستوديو

اليوم.. عزاء الراحل فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة

الإسكان: طرح العديد من قطع الأراضي للقضاء على ظاهرة السمسرة

وائل كفوري يبدأ جولته الغنائية أول أيام عيد الأضحى

تعرف على حالة الطقس خلال مباراة القمة اليوم

ads

رياضة

اليوفينتوس: صفقة لوكاكو اقتربت من الفشل

استقرار هونيس على خليفته في صدارة صحف ألمانيا

ريال مدريد يستغل بيل في صفقة بوجبا

بالميراس يهدر نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري البرازيلي

الرئيس نيوز

السبب مجهول حتى الآن.. القصة الكاملة لمقتل "منار عروس المنوفية"

تحديد موعد رواتب أغسطس للعاملين بالدولة.. وتحذير للمتأخرين في صرف يوليو

على طريقة "مونتسوري".. المالية ترفع كفاءة موظفيها بالألعاب

الأرصاد: الطقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36

منوعات

دراسة: الوزن الزائد قد يسرع شيخوخة الدماغ

دراسة تكشف مستويات عالية من التلوث في غالبية الشواطئ الأمريكية

نقص أعداد القضاة والشرطة والخبراء في البرتغال

دراسة: رفع سن التدخين إلى 21 سنة يقلل فرصة انتشارها

كشكول

عميد "تربية أزهر القاهرة" يتفقد لجان امتحانات التأهيل التربوي

بالصور.. رضا حجازي يشهد احتفالية تكريم "أوائل الإسماعيلية"

"خريجي الأزهر" تدين الهجمات الإرهابية في نيجيريا

"عمر": قرارات تثبيت المُعلمين تنتظر تأشيرة المُحافظين

إسلام سياسي

ضاحي خلفان: الإخوان حكموا عامًا واحدًا فأثبتوا للعالم أنهم إرهابيون

"الإرهابية" تجدد الثقة في محمود حسين رغم فساده المالي

أحزاب ألمانية تدرس إدراج الإخوان علي قوائم المنظمات الإرهابية

الإمارات تطرح 4 حلول لمكافحة الإرهاب وتعزيز التسامح في المجتمعات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
المزيد

الثقافة

5 أغسطس.. افتتاح العرض المسرحي "كفر أبو حتة" بجمصة

صور.. حفل لأوركسترا "ساوند تراك" على المسرح الرومانى بالإسكندرية

الفارابى تصدر المجموعة الشعرية "أساطير امرأة سورية"

صدور كتاب "ثمن التنوير: حوارات مع فلاسفة ألمان" عن مدارات للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك