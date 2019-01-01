ريال مدريد يستغل بيل في صفقة بوجبا

يخطط ريال مدريد، للقيام بمحاولة أخيرة من أجل ضم بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الريال يسعى لاستغلال أموال رحيل جاريث بيل، المحتمل لجيانجسو سونينج الصيني، من أجل التعاقد مع بوجبا.



ومن المتوقع أن يوفر رحيل بيل 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، يمكن لريال مدريد الاستفادة بها كراتب لبوجبا.



ويعتبر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بوجبا هدفًا أساسيًا له، حيث طلب من الإدارة ضمه منذ عودته لمنصبه في مارس الماضي.



ويسعى مانشستر يونايتد للحصول على 150 مليون جنيه إسترليني من صفقة بوجبا، وهو ما يمثل ربحًا كبيرًا، بعد أن ضمه من يوفنتوس قبل 3 أعوام فقط مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.



وفي حالة انتقال بوجبا لريال مدريد بهذا الرقم، سيكون الانتقال الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي، متخطيًا رحيل كوتينيو لبرشلونة مقابل 145 مليون جنيه إسترليني.