بالميراس يهدر نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري البرازيلي

اهدر فريق بالميراس نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بتعادله مع ضيفه فاسكو دي جاما 1 1/ مساء السبت في المرحلة الثانية عشر.



وتقدم ماروني دا سيلفا بهدف لفاسكو دي جاما في الدقيقة الثانية ثم تعادل جوستافو سكرابا لبالميراس من ضربة جزاء في الدقيقة 15.



ورفع بالميراس رصيده في الصدارة إلى 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سانتوس الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع آفاي.



وفي مباريات أخرى فاز أتليتيكو باراناينسي على مضيفه كروزيرو 2 /صفر وساو باولو على مضيفه فلومينينسي 2 /صفر وانترناسيونال على ضيفه سييارا 1 /صفر.