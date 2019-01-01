دراسة تكشف مستويات عالية من التلوث في غالبية الشواطئ الأمريكية

كشفت دراسة أمريكية عن تسجيل غالبية الشواطئ الأمريكية مستويات عالية من التلوث.



وأفاد مركز أبحاث البيئة الأمريكي - غير الهادف للربح - أنه في العام الماضي سجلت نسبة 60 في المئة من الشواطئ الأمريكية وعددها 4523 مستويات غير آمنة من التلوث على الأقل يوم واحد.



وأضافت الدراسة أن هذه الشواطئ وعددها 2585 سجلت مستويات من البكتريا قيم حماية الشواطئ الخاصة بوكالة حماية البيئة الأمريكية التي توصى الولايات بإعلان حالة إنذار مبكر لمرتادي الشواطئ الذين قد يكونوا مصابين بالحساسية للملوثات.



وتصدر القائمة شاطئ كابليو بيتش في لوس أنجلوس الذي سجل 85 غير آمن في فترة عينة البحث التي استمرت 175 يوما.