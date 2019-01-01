بوتين يشرف على احتفالات "يوم الأسطول"

يشرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على الاستعراض العسكري البحري الرئيسي الجاري بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.



ويشارك بوتين في المراسم الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الروسي الذي تحتفل البلاد هذا العام بالذكرى الـ323 لتأسيسه.



ومر بوتين على متن قارب بالخط الأمامي للسفن العسكرية المشاركة في الاستعراض في مياه الخليج الفنلندي وبالقرب من مدينة كرونشتادت.