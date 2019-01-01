خبراء تكنولوجيا المعلومات برومانيا يحصلون على أدنى الأجور في المنطقة

أفاد تقرير حديث بأن المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا يحصلون على أعلى الأجور في المنطقة، تحديدا 1567 يورو شهريا.



وأفادت الدراسة التي نشرت على موقع إلكتروني روماني للتوظيف، أن سلوفينيا تأتي في المرتبة الثانية (1341 يورو شهريا) ثم جمهورية التشيك (1289 يورو) يليها سلوفاكيا (1159 يورو).



وأظهرت الأرقام، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر)، أنه جاء خبراء تكنولوجيا المعلومات في رومانيا في ذيل القائمة براتب قدره 805 يورو في الشهر.