بوجبا يتحكم في انتقاله لريال مدريد

كشف ماتياس بوجبا شقيق نجم اليونايتد بأنه حال كان أخيه يرغب في الرحيل لريال مدريد فسيفعلها مما يفتح باب التساؤلات حول إن كان الفرنسي هو المتحكم في مسألة انتقاله للبلانكو.



فكل يوم تطالعنا الصحف الإسبانية والإنجليزية بالتعقيدات التي يضعها اليونايتد لخروج اللاعب فهل من الممكن أن يتحكم بوجبا في مسألة رحيله عن اليونايتد للريال؟!..



هل من الممكن ان يخطط للضغط على النادي؟!، وهل هذا مايشير إليه شقيقه أم كيف سيفعلها بوجبا خاصة مع حاجة الريال الماسة له في وسط الملعب ؟!.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يريد مواصلة صفقاته الصيفية خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق على يد جاره اللدود من أتلتيكو مدريد بنتيجة (7-3).



وأضافت الصحيفة أن صفقة التعاقد مع بوجبا أمر لا مفر منه في ظل وصول لوكا مودريتش لعمر الـ34 عامًا بجانب كروس الذي وصل لـ29 عامًا.