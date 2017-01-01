نقص أعداد القضاة والشرطة والخبراء في البرتغال

حذر النائب العام البرتغالي من نقص المدعين العموم والخبراء من مختلف المجالات وضباط الشرطة، لا سيما الشرطة القضائية، وقال إن التحقيقات الجنائية كانت مقيدة.



ولفت المدعي العام في العاصمة لشبونة في تقريره لعام 2018 الصادر هذا الأسبوع، الانتباه إلى وجود عجز في عدد أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والخبراء المطلوبين للتحقيق في الجرائم المعقدة والعنيفة والتي تنخرط فيها العصابات المتجولة في مناطق جغرافية كبيرة وأحيانا ذات بعد دولي.



وفيما يتعلق بالأدلة الرقمية، تشير الوثيقة إلى أن "تحقيقات الطب الشرعي تعاني تأخيرات لا تطاق" مع انعدام التدخل في الوقت الفعلي "بسبب ضعف التكنولوجيا المتاحة".