استعجال التحريات في مقتل سباك عين شمس

استعجلت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، تحريات المباحث الجنائية في مقتل سباك على يد عامل، أثناء مشاجرة بسبب أعمال الصيانة والتركيبات بشقة جار المتهم.



وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء قيام المجني عليه بأعمال الصيانة والتركيبات لشقة أحد المواطنين، طلب المتهم من المجني عليه التوقف عن إصدار أصوات أثناء العمل، وبنشوب مشاجرة بينهما استل المتهم سلاح أبيض "مطواة" وسدد طعنتين للمجني عليه استقرت إحداهما بقلبه فسقط قتيلًا.



وأضافت التحقيقات أن المتهم سدد طعنات متفرقة لجاره أثناء محاولته منع المتهم من التعدي على السباك، بالإضافة لإصابة والد المتهم أثناء محاولته نجدة المجني عليه من بين يدي نجله، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



وخلال التحقيقات، قال المتهم إنه أثناء تواجده بالمنزل، سمع أصوات تكسير وتركيبات بالشقة المجاورة وباستطلاع الأمر تبين تركيب المجني عليه السباكة للشقة، فطلب منه التوقف عن إصدار أصوات مزعجة، لكنه لم يستجب، وبنشوب مشاجرة بينهما أصيب المجني عليه بسلاح أبيض وسقط ميتًا، قائلًا: "السباك كان عامل دوشة فخلصت عليه".



تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس من الأهالي يفيد بقتل سباك على يد عامل أثناء أعمال التركيبات والصيانة لشقة أحد المواطنين، وتبين إصابة صاحب الشقة ووالد المتهم أثناء المشاجرة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.