استراليا تتهم أحد مسئوليها بالتستر على تعاطي سباحة للمنشطات

وجهت اتهامات لمسؤول سباحة أسترالي بالتستر على عينة إيجابية لتعاطي المنشطات تخص أحد نجوم فريقه، وذلك في أعقاب تقديم السباح الأسترالي ماك هورتون احتجاجا علنيا بشكل درامي ضد مشاركة الصيني سون يانج في بطولة العالم المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.



وقالت ليه راسل الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للسباحة مساء الأحد أن الاتحاد لم يتمكن من الكشف بشكل علني عن تورط السباحة شاينا جاك 20/ عاما/ في اختبارات المنشطات خارج إطار المنافسات في 26 من يونيو الماضي.



وتعرضت السباحة للإيقاف بشكل فوري من قبل الاتحاد الأسترالي لتعلن جاك عن انسحابها من بطولة العالم لأسباب خاصة.



وشاركت جاك في تحقيق الفريق الأسترالي للرقم القياسي العالمي في سباق 4×100 متر حرةللفرق في دورة ألعاب الكومنولث.



ونفت جاك تعمد انتهاك لوائح المنشطات، مؤكدة عبر حسابها على شبكة "إنستجرام" أنها لم تتعاط المادة المحظورة عن دراية.