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الثقافة

5 أغسطس.. افتتاح العرض المسرحي "كفر أبو حتة" بجمصة

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:29 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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يفتتح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض الغنائي الاستعراضي الكوميدي "كفر أبو حتة" في الخامس من شهر أغسطس المقبل، على مسرح جمصة الصيفي.

يتضمن العرض 8 استعراضات، من خلال قصة حب بين الدكتور أمجد والدكتورة جمالات، وتتوالى الأحداث فى محاولاتهما الوقوف ضد قوى الشر بالكفر وألاعيبهم الشيطانية المدبرة لأهل كفر أبو حتة الغلابة، لكن يقول الخير كلمته في النهاية لينتصر الحب والخير على الكراهية والشر.

"كفر أبو حتة" تأليف وإخراج حسن سعد، من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، البطولة للفنانين" ماهر سليم، عبدالسلام الدهشان، المطرب محمد الخولي، عادل زهدي، هدير عبدالرحمن، تقي عادل، يوسف عبيد، سحر عبدالله، محمد سليم، محمود علي، وفاء زكريا، فاطمة منصور، إسلام سعد، صلاح عبدالمنعم، عبير العراقي، محمد ناجي".

ساعد في الإخراج ناهد سلامة وأمل صابر ونهي بدر، المخرج المنفذ وليد سعد، ديكور د. نجلاء الفقي، ملابس كوثر محمد، أشعار محمد الشاعر، ألحان وتوزيع باسم عبدالعزيز، استعراضات شريف راضي.
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