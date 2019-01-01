سان لورينزو يعبر جودوي كروز في مستهل مسيرته بالدوري الأرجنتيني

استهل فريق سان لورينزو مشواره في الموسم الجديد من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بالفوز على ضيفه جودوي كروز 3 2/ مساء السبت في المرحلة الأولى للمسابقة.



وتقدم فرانكو موسيس بهدف لسان لورينزو في الدقيقة الخامسة ثم أضاف جينو بيروزي الهدف الثاني في الدقيقة 73 قبل أن يختتم نيكولاس بلاندي التسجيل في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.



وتكفل توماس بادالوني وريتشارد بريتو بتسجيل هدفي جودوي كروز في الدقيقتين 53 و57.



وفي مباريات أخرى فاز باتروناتو على مضيفه كولون /1 صفر وتعادل لانوس مع خيمناسيا لابلاتا 1 1/ وبنفس النتيجة تعادل ارجنتينوس جونيورز مع ريفر بليت.