ليون وكلوب أمريكا يهدران فرصة الصعود لصدارة الدوري المكسيكي

اهدر فريقا ليون وكلوب أمريكا فرصة الصعود إلى صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد أن اكتفيا بالتعادل السلبي فيما بينهما فجر الأحد ضمن المرحلة الثانية.



وكان الفوز كافيا لصعود ليون أو كلوب أمريكا لمقاسمة أطلس جوادالاخارا صدارة جدول الترتيب لكنهما ارتضيا بالتعادل.



ورفع كلوب أمريكا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليون صاحب المركز الرابع.



ويتصدر أطلس جوادالاخارا جدول الترتيب بست نقاط ويحل تيخوانا في المركز الثاني بأربع نقاط.



وفي مباريات أخرى تعادل كروز ازول مع تولوكا 1 1/ وبنفس النتيجة تعادل تيخوانا مع كويريتارو.