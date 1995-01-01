غانا تستضيف المؤتمر العالمي الرابع لخشب الساج في عام 2020

تستضيف غانا المؤتمر العالمي الرابع لخشب الساج في الفترة من 24 – 27 أغسطس من العام القادم.

تشارك في المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في إفريقيا، نخبة من الأطراف الفاعلة في صناعة خشب الساج للتشاور بشأن القضايا التي تؤثر على هذه الصناعة وسبل تطويرها.



وذكرت صحيفة (جانيان تايمز) أنه يتم تنظيم هذا المؤتمر بشكل مشترك من قبل الشبكة الدولية لأشجار الساج ولجنة الغابات في غانا.



يشار إلى أن خشب الساج عبارة عن شجرة استوائية صلبة تستخدم في صناعة الأثاث وطوابق السفن.

وتأسست الشبكة الدولية لخشب الساج من قبل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو" في عام 1995 لدعم والحفاظ والإدارة المستدامة لخشب الساج.