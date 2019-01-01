هبوط بورصة قطر بمستهل تعاملات الأسبوع

تراجعت بورصة قطر لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسرة نحو 32.86 نقطة، لتصل إلى مستوى 10598.42 نقطة.



وتم التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 25.3 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون ريال قطرى عبر 1452 صفقة، وارتفع 11 سهمًا، وانخفض 26 سهما، واستقرت 3 أسهم.



وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.57%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.20%.



يذكر أن أسواق الخليج شهدت تراجعات شبه جماعية لدى إغلاق معاملات الأسبوع الماضي.