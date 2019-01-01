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مصر

اليوم.. السياحة تعلن رسميا تفاصيل البوابة الالكترونية للعمرة

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:12 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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تعقد اليوم وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة الشركات السياحية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بوابة العمرة الإلكترونية موافقة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي على إطلاقها.

وتعلن وزارة السياحة كافة التفاصيل خاصة وأن تلك البوابة تكون الممر الشرعي لبرامج رحلات العمرة، والضامن لحقوق المعتمر والمراقب على تنفيذها وفقا للضوابط التي تحددها الدولة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات وباسل السيسي نائب رئيس الغرفة وناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج وباقي أعضاء غرفة شركات السياحة والسفر.

وبحسب تصريحات الوزيرة، فإن البوابة الإلكترونية للعمرة هي الحل الذي طرحه القطاع لمواجهة الآثار التي نتجت عن تنفيذ السلطات السعودية تأشيرة العمرة الإلكترونية، ويتماشى مع توجهات الدولة المصرية في التحول إلى العصر الرقمي.
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