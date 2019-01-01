مطار القاهرة يستقبل حجاج السياحة.. انطلاق أولى الرحلات اليوم

بدء توافد حجاج السياحة على الصالة الموسمية، حيث تنطلق اليوم الأحد، أولى رحلات الحج السياحي من مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات على الخطوط الوطنية لمصر والمملكة من خلال مصر للطيران والخطوط السعودية على أن تكون آخر رحلات الحج السياحي إلى الأراضي المقدسة يوم 7 أغسطس المقبل، وبحسب الترتيبات تبدأ أولى رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 15 من الشهر ذاته.



وقال باسل السيسي نائب رئيس غرفة الشركات السياحية في تصريحات صحفية، إن الخدمات المقدمة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات بالنسبة لحجاج السياحة ستكون مثل العام الماضي، مع الحصول على ضمانات من مؤسسة الطوافة السعودية لعدم تكرار أية سلبيات حدثت الحج الماضي.



وأضاف أن الشركات السياحية أبلغت المشرفين المرافقين للحجاج بتقديم كافة الخدمات لهم وحل أية أزمة تواجههم.



في الوقت نفسه، تواصل غرفة عمليات متابعة رحلات الحج البري التي انطلق أمس الجمعة، تسيير باقي الرحلات، فيما تتابع اللجان بالأراضي المقدسة بكافة المنافذ وصول ضيوف الرحمن وتسجيل البيانات وأماكن السكن والتأكد من التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع ضيوف الرحمن.