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حوادث

لتأمين رحلات المواطنين..مدير المرور يتفقد الطرق السريعة

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:53 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تفقد اللواء علاء متولى مدير الإدارة للمرور، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والإرتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى.
ووجه اللواء علاء متولى، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
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